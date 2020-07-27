Александру Лукашенко симпатизирует каждый второй россиянин

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Как выяснили социологи, каждый второй россиянин положительно относится к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявили 52% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Еще треть опрошенных сообщают о безразличном отношении к белорусскому лидеру (35%), а почти каждый десятый испытывает к нему негативное отношение (9%).

При этом позитивно о Лукашенко говорит чаще остальных старшее поколение: среди опрошенных в возрасте 60 лет и более эта доля составила 65%. Как отмечают во ВЦИОМ, это связано, по всей видимости, с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братской страны. В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, представители молодежи (18-24-летне) — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно.

Кроме того, около 6% россиян считают отношения между РФ и Белоруссией напряженными, однако большинство расценивают их как нейтральные (27%), положительные и дружественные (32%).

Опрос проводился 21 июля среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.