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Александру Лукашенко симпатизирует каждый второй россиянин

11:42 27.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Как выяснили социологи, каждый второй россиянин положительно относится к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявили 52% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Еще треть опрошенных сообщают о безразличном отношении к белорусскому лидеру (35%), а почти каждый десятый испытывает к нему негативное отношение (9%).

При этом позитивно о Лукашенко говорит чаще остальных старшее поколение: среди опрошенных в возрасте 60 лет и более эта доля составила 65%. Как отмечают во ВЦИОМ, это связано, по всей видимости, с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братской страны. В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, представители молодежи (18-24-летне) — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно.

Кроме того, около 6% россиян считают отношения между РФ и Белоруссией напряженными, однако большинство расценивают их как нейтральные (27%), положительные и дружественные (32%). 

Опрос проводился 21 июля среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 14:01
Гость: Да здравствует Союз РБ и РФ во главе с А.Г.Л.!

По-сталински Батька давать по зубам,
Как наш "солнцеликий", не трусит ворам:
За жульничество воздающего рьяно,
Ещё бы его не любить россиянам!
27.07.2020, 13:40
Гость: примите в дар.торги здесь не уместны!

Ну, так это же уникальный шанс забрать его к себе .Каждый первый беларус согласен на эту спец операцию.Вы уже в 2024 году гарантированно в 86% голосов не изберете его президентом,но у вас снова появится уникальный шанс- у себя на месте его можно будет называть Лукашенко-попрошайка.
27.07.2020, 13:29
Гость: Русский

...что за бред?!!
Да больше половины Русских и Россиян НЕ ЗНАЮТ:.. кто такой Лука!
А кто слышал про этого забугорного халявщика Луку, то большинству он абсолютно НЕ ИНТЕРЕСЕН. Аминь.
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