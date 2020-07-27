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Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

14:38 27.07.2020

Результаты Единого государственного экзамена по химии этого года соответствуют результатом 2019 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Рособрнадзор.

Отмечается, что при этом количество выпускников, получивших высокий балл, даже увеличилось. Средний тестовый балл составил 54,4 балла, доля же "высокобалльников" (тех, кто набрал от 81 до 100 баллов) выросла на 2,5%. Средний тестовый балл в 2019 году по химии составлял 56,7. 

Максимальное количество баллов (100) по ЕГЭ по химии в 2020 году получили 833 выпускника. 

В ведомстве отметили, что в экзаменационную работу не было внесено структурных изменений и изменений в модели используемых заданий. При этом были уточнены формулировки контекста условий отдельных заданий, которые предусматривают знания и умения школьников по выполнению реального эксперимента. 

ЕГЭ по химии в основной срок сдавали 81 695 выпускников, еще 12,6 тысячи участников были зарегистрировано на сдачу в резервные дни. Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена. 

После сдачи экзамена многие родители и некоторые учителя призвали призвать результаты недействительному, обосновывая это сложными заданиями, которые не соответствовали демо-версиям, по которым готовились школьники. 

Темы: Образование в России, Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 17:41
Гость: Сердечник

чтобы приснилась таблица менделеева надо много чего по химии прочитать и опыты многие провести...
27.07.2020, 16:35
Гость: Шило

Чо, переоптимизировались и переперереформировались.
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