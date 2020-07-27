Место Дегтярева в Думе займет депутат из Саратова

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Освободившееся после назначения Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края место депутата Госдумы займет депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных. Об этом РБК сообщил источник в партии и подтвердил его партиец.

«Документы в ЦИК передали, ждем назначения в среду», — сказал собеседник издания. По его словам, у партии нет депутата от Саратовской области, «а это важный регион».

Сам Пьяных прокомментировал РБК, что до его регистрации ЦИКом говорить о его переходе в Госдуму преждевременно. «Пока решения нет, говорить преждевременно. Заседание ЦИК планируется в среду. Я на нем буду», — добавил политик.

Между тем ситуация в Хабаровском крае, по мнению Кремля, уже начала стабилизироваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле при оценке количества участников митингов ориентируются на официальные цифры мэрии и органов ГУВД, но «видели и другие цифры, которые фигурировали в городе». При этом Песков уточнил, что в ситуации в Хабаровске важно, что Михаил Дегтярев «слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются».

В Хабаровске третью неделю продолжаются акции против ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. Оценки участников митингов сильно разнятся и составляют от 6-7 тысячи (официальные данные) до более 50 тысяч человек (оценки журналистов).