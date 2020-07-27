Место Дегтярева в Думе займет депутат из Саратова
Освободившееся после назначения Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края место депутата Госдумы займет депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных. Об этом РБК сообщил источник в партии и подтвердил его партиец.
«Документы в ЦИК передали, ждем назначения в среду», — сказал собеседник издания. По его словам, у партии нет депутата от Саратовской области, «а это важный регион».
Сам Пьяных прокомментировал РБК, что до его регистрации ЦИКом говорить о его переходе в Госдуму преждевременно. «Пока решения нет, говорить преждевременно. Заседание ЦИК планируется в среду. Я на нем буду», — добавил политик.
Между тем ситуация в Хабаровском крае, по мнению Кремля, уже начала стабилизироваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле при оценке количества участников митингов ориентируются на официальные цифры мэрии и органов ГУВД, но «видели и другие цифры, которые фигурировали в городе». При этом Песков уточнил, что в ситуации в Хабаровске важно, что Михаил Дегтярев «слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются».
В Хабаровске третью неделю продолжаются акции против ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. Оценки участников митингов сильно разнятся и составляют от 6-7 тысячи (официальные данные) до более 50 тысяч человек (оценки журналистов).