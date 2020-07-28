]]>
]]>
Главная В России Новости

В Хабаровске проходит очередная массовая акция протеста

15:28 28.07.2020
"Фургаломобиль". Фото из соцсети

Жители Хабаровска вновь вышли на улицы города. 

Но сегодняшняя акция в поддержку арестованного Сергея Фургала получила неожиданный поворот. Люди ушли с площади имени Ленина к зданию суда, где должно было быть вынесено решение по административному делу водителя знаменитого в городе фудтрака "Фургаломобиль" Ростислава Буряказа, пишет местное издание DVHAB.RU.  

Центральный районный суд Хабаровска назначил ему восемь суток административного ареста.

Ростислав Буряказ - активный участник последних протестов. Автомобиль сопровождал демонстрантов и транслировал через динамик лозунги и песни о Фургале.

"Фургаломобиль" когда-то был микроавтобусом-фудтраком, владелец украсил его брендированными плакатами с изображением бывшего губернатора и лозунгами в его поддержку.

Буряка задержали 28 июля и вменили ему создание помех движению транспорта.

Суд проходил в открытом режиме. Во время оглашения приговора рядом со зданием суда присутствовало несколько десятков человек, которые пришли поддержать Буряка. Позже к ним присоединились митингующие, которые призывали освободить активиста.

У здания суда дежурят полицейские. Они призывают митингующих разойтись, но акция пока продолжается, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, в Москве Мещанский суд арестовал на десять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции 25 июля в Москве. Сам Удальцов в ней участия не принимал, поскольку был вызван в этот день в полицию для дачи объяснений.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Акции протеста и демонстрации в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.07.2020, 23:26
Гость: well

Стычки с дальневосточниками затевают пропутинские титушки. Народ скоро научится их вычислять и нейтрализовывать.
28.07.2020, 22:52
Гость: тот, кто развалил

с\х, медицину, образование и тд.
28.07.2020, 22:51
Гость: nail

Ты, Абрамыч, притворяешься или, в самом деле с Марса прилетел? Твой кумир Путин - прилежный продолжатель традиций ельцинских 90-х. Только оригархи-комсомольцы превратились в олигархров-чекистов. Народ же требует кардинальной смены курса.
Все комментарии (47)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации