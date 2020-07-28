В Хабаровске проходит очередная массовая акция протеста

15:28

Жители Хабаровска вновь вышли на улицы города.

Но сегодняшняя акция в поддержку арестованного Сергея Фургала получила неожиданный поворот. Люди ушли с площади имени Ленина к зданию суда, где должно было быть вынесено решение по административному делу водителя знаменитого в городе фудтрака "Фургаломобиль" Ростислава Буряказа, пишет местное издание DVHAB.RU.

Центральный районный суд Хабаровска назначил ему восемь суток административного ареста.

Ростислав Буряказ - активный участник последних протестов. Автомобиль сопровождал демонстрантов и транслировал через динамик лозунги и песни о Фургале.

"Фургаломобиль" когда-то был микроавтобусом-фудтраком, владелец украсил его брендированными плакатами с изображением бывшего губернатора и лозунгами в его поддержку.

Буряка задержали 28 июля и вменили ему создание помех движению транспорта.

Суд проходил в открытом режиме. Во время оглашения приговора рядом со зданием суда присутствовало несколько десятков человек, которые пришли поддержать Буряка. Позже к ним присоединились митингующие, которые призывали освободить активиста.

У здания суда дежурят полицейские. Они призывают митингующих разойтись, но акция пока продолжается, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, в Москве Мещанский суд арестовал на десять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции 25 июля в Москве. Сам Удальцов в ней участия не принимал, поскольку был вызван в этот день в полицию для дачи объяснений.