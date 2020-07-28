Минфин предложил передавать конфискованные денежные средства в ПФР

12:04

Министерство финансов разработало поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, предполагающие перечисление в Пенсионный фонд незаконнно полученных денежных средств, пишет газета "Известия".

Соответствующие поправки предлагается внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. В Гражданский же кодекс вносятся уточняющие поправки, которые позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.

Как пишет издвние, законопроект уже внесен в правительство, при этом новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года.

Отмечается, что большинство фракций нижней палаты парламента заявили о поддержке данной инициативы Минфина.

Ранее Министерство финансов предложило конфисковывать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что в действующем законодательстве конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.

Предполагается, что после принятия поправок такая мера будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы (ст. 193 и 193.1 УК).