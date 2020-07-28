Путин наградит артистов за помощь в проведении голосования по Конституции

13:11

Президент РФ Владимир Путин собирается представить к награде и поощрению россиян, которые приняли участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на внутренние источники.

По информации издания, в Кремле уже начали формировать список будущих получателей наград, среди которых — ордена, медали, благодарности и почетные грамоты. В данный перечень должны войти сотрудники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены ОНФ, партии «Единая Россия» и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, а также артисты и блогеры, которые рекламировали голосование по поправкам.

«Многие работали в этот период на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — пояснил источник, близкий к Кремлю. Когда именно пройдет награждение, источники РБК не сообщают. По словам двух из них, это может произойти уже через несколько месяцев.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось с 25 июня по 1 июля. В Основной закон России было предложено внести более 200 изменений, одно из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.