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Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

12:15 30.07.2020
Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

Собрать первоклассника в школу стало более финансово обременительно, нежели год назад, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков IT-компании «Платформа ОФД».

Так, канцелярский набор для первоклассника: набор карандашей, ручек, альбомов и тетрадей, - стал дороже на 55%. В 2020 году средний чек на данные товары равнялся порядка 712 рублей. При этом число покупок за год вырасло на 10%.

Эксперты отметили также рост цен на пеналы - он составил около 799 рублей (рост на 60%), на школьные дневники (142 рубля, рост на 34%). А вот школьные рюкзаки, наоборот, подешевели, правда всего на 3%. Их средний ценник составил 1563 рубля. 

Подготовка к школе стартует за несколько месяцев до начала сентября. В июле 2020 года на рост продаж готовых канцелярских наборов для школьников и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос и более практичный подход родителей.

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 16:43
Гость: Юри_й

да расскажи еще сказочку как ты донашивал ручки и карандаши за братом. А так же его тетрадки, дневники. Как ты со старыми учебниками ходил, когда вся программа идет по новым. Сказочник
30.07.2020, 16:43
Гость: доцент

77% школа не нужна!
30.07.2020, 15:51
Гость: Сердечник

раньше школьные принадлежности, форма и мн. др. передавались от старших младшим чуть ли по наследству...

теперь жертвы гламура платят везде и за всё, на самой учёбе это никак не отражается, увы...
но именно из-за них цены и растут, потому что умный не комплексует и просто не купит, а эти маму продадут чтобы выглядеть крутыми...
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