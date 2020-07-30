Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

12:15

Собрать первоклассника в школу стало более финансово обременительно, нежели год назад, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков IT-компании «Платформа ОФД».

Так, канцелярский набор для первоклассника: набор карандашей, ручек, альбомов и тетрадей, - стал дороже на 55%. В 2020 году средний чек на данные товары равнялся порядка 712 рублей. При этом число покупок за год вырасло на 10%.

Эксперты отметили также рост цен на пеналы - он составил около 799 рублей (рост на 60%), на школьные дневники (142 рубля, рост на 34%). А вот школьные рюкзаки, наоборот, подешевели, правда всего на 3%. Их средний ценник составил 1563 рубля.

Подготовка к школе стартует за несколько месяцев до начала сентября. В июле 2020 года на рост продаж готовых канцелярских наборов для школьников и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос и более практичный подход родителей.