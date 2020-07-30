]]>
]]>
Главная В России Новости

Семья Фургала попросила у жителей Хабаровского края деньги на адвокатов

10:10 30.07.2020
Сергей Фургал
Скриншот с YouTube

Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросила жителей региона помочь им деньгами на оплату услуг адвокатов.

Обращение к гражданам записала сестра Фургала Галина, опубликовав его в Instagram-аккаунте регионального отделения ЛДПР.

По ее словам, изначально родственники планировали создать фонд для поддержки опального чиновника. Но это бы заняло до четырех месяцев. Потому было решено нанять для его защиты коллегию адвокатов, но платить адвокатам родственники не могут, так как все счета арестованы. 

Галина пообещала регулярно отчитываться о поступлении пожертвований и о расходах.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Экс-чиновник отвергает все обвинения.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку. Люди сначала требовали его освободить и вернуть в регион, затем начали требовать, чтобы его судили в Хабаровске и чтобы процесс был открытым.

Темы: Хабаровский край, Резонансные судебные процессы в России, Партия ЛДПР
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2020, 17:26
Гость: Иван Иваныч

Там два пути. Или заработать, или отгрести. Причём от местных. Ролик с местными, требовавшими убраться навальнеров с дороги показателен.
Особенно обвинение всех митингующих в нетрадиционной ориентации. Пока власть ещё сдерживает тех, кто хочет убрать грязь с хабаровских улиц, но тенденция наметилась.
30.07.2020, 17:24
Гость: Треплу лахтинскому

Уже почти месяц прошёл, а ты так ничего и не знаешь?
Тогда и нечего врать, раз нихрена ничего не знаешь.
30.07.2020, 17:16
Гость: Ваш комментарий

достоин вашего интеллекта.
Все комментарии (36)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации