Семья Фургала попросила у жителей Хабаровского края деньги на адвокатов

10:10

Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросила жителей региона помочь им деньгами на оплату услуг адвокатов.

Обращение к гражданам записала сестра Фургала Галина, опубликовав его в Instagram-аккаунте регионального отделения ЛДПР.

По ее словам, изначально родственники планировали создать фонд для поддержки опального чиновника. Но это бы заняло до четырех месяцев. Потому было решено нанять для его защиты коллегию адвокатов, но платить адвокатам родственники не могут, так как все счета арестованы.

Галина пообещала регулярно отчитываться о поступлении пожертвований и о расходах.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Экс-чиновник отвергает все обвинения.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку. Люди сначала требовали его освободить и вернуть в регион, затем начали требовать, чтобы его судили в Хабаровске и чтобы процесс был открытым.