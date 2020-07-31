]]>
]]>
Главная В России Новости

ЦИК отказалась искать двойное гражданство у депутатов Госдумы

21:21 31.07.2020
Элла Памфилова. Фото со страницы ЦИК России в соцсети

Центризбирком России не будет искать двойное гражданство у депутатов Госдумы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM». По ее словам, в 2016 году ЦИК не нашла двойного гражданства у кандидатов в депутаты в Госдуму, а проверять действующих депутатов у ЦИК нет полномочий.

«Что же касается действующих депутатов, мы не знаем, что за эти четыре года произошло, это не в нашей компетенции. У нас есть другие ведомства, для этого надо проверить какие-то международные договоры по обмену информацией о гражданстве. Но это точно не к нам», — объяснила Памфилова.

По ее словам, ЦИК направляет запросы в налоговую службу и в миграционную службу, в МВД. «Собираем все данные, в том числе те, которые связаны с гражданством», — сказала она Однако, по ее словам, кандидат в депутаты прежде всего сам несет ответственность за достоверность данных, которые он сообщает, пишет РБК.

Проверить, есть ли у депутатов двойное гражданство, ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после этого с соответствующим запросом в ЦИК обратились комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Темы: Государственная Дума РФ, Центризбирком
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.08.2020, 06:01
Гость: Евгений В

У Панфиловой есть хозяин, сама она просто ни кто.
01.08.2020, 04:18
Гость: Памфилова,

как буревестник Революции.
01.08.2020, 03:36
Гость: Ложь

принцип работы цик.
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации