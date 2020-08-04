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На границе России и Казахстана произошли столкновения с участием мигрантов

19:57 4.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии произошли в Самарской области, на границе с Казахстаном.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Данную информацию РБК также подтвердил источник в правительстве Самарской области, но в Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли.

Как сообщает канал Mash, несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, живущих в палаточном лагере, скопились у границы. Они пытаются попасть домой транзитом через Казахстан, границы которого остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. 

Мигранты попытались прорвать границу. На опубликованном видео можно увидеть, что не менее сотни людей идут по дороге, остановить их пытаются люди в форме. Люди из колонны попытались обойти заслон, но к ним подошли силовики в касках, со щитами и дубинками. Между идущими и силовиками завязывается потасовка, а людей в форме начинают закидывать камнями.

Собеседник РБК в правительстве Самарской области рассказал, что пострадавших и задержанных нет, а само происшествие произошло 3 августа. При этом в Росгвардии подтвердили, что стычка прошла накануне, но опровергли причастность ведомства к участию в столкновениях.

«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе - видео, которое расходится по соцсетям - произошла вчера. Она достаточно быстро была локализована без вмешательства представителей Росгвардии», - заявили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области.

Темы: Россия, Казахстан, Происшествия
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