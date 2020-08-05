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СМИ назвали причины отставки начальника следственного управления ФСБ

09:25 5.08.2020
Коллаж © KM.RU

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покинет свой пост.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», отставка связана с выходом на пенсию по выслуге лет. При этом источники газеты «Коммерсантъ» называют несколько других причин, одной из которых является коррупционный скандал в управлении.

В скандале замешаны два следователя ФСБ - Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Они попались на вымогательстве взятки на сумму 65 миллионов рублей в биткоинах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова (обвиняется в мошенничестве).

Источники газеты также считают, что Шишову могли припомнить не состоявшееся уголовное преследование следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова.

«Якобы в СУ ФСБ, проводившее большое расследование в отношении бывших руководителей главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, столичного главка комитета Александра Дрыманова и следственного управления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, поступали и данные, компрометирующие полковника Миниахметова, но хода им не дали, в то время как остальные три чиновника комитета получили за взятки от 10 до 14 лет заключения», - отмечается в публикации.

Один из собеседников газеты также отметил, что Шишова могли отправить в отставку по совокупности.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 12:58
Гость: Шило

Верим сразу, по выслуги!
Нет там, куррупционных скандалов! НЕТ!!!
05.08.2020, 11:51
Гость: главное

Высокая пенсия и положенные привилегии при нём,а сми пусть трындят.
05.08.2020, 11:13
Гость: ну да

Вот судят Ф. Ну так там скорее всего было дело с его крышей, т.е. по сути это были разборки между ОПГ. А почему люди пользовались крышей ОПГ? Ну так МВД крышевало, ФСБ крышевало, даже возможно крышует и СВР, например Ротенберга или кого ещё. Государство убито, остался один паханат.
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