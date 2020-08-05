СМИ назвали причины отставки начальника следственного управления ФСБ

09:25

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покинет свой пост.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», отставка связана с выходом на пенсию по выслуге лет. При этом источники газеты «Коммерсантъ» называют несколько других причин, одной из которых является коррупционный скандал в управлении.

В скандале замешаны два следователя ФСБ - Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Они попались на вымогательстве взятки на сумму 65 миллионов рублей в биткоинах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова (обвиняется в мошенничестве).

Источники газеты также считают, что Шишову могли припомнить не состоявшееся уголовное преследование следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова.

«Якобы в СУ ФСБ, проводившее большое расследование в отношении бывших руководителей главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, столичного главка комитета Александра Дрыманова и следственного управления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, поступали и данные, компрометирующие полковника Миниахметова, но хода им не дали, в то время как остальные три чиновника комитета получили за взятки от 10 до 14 лет заключения», - отмечается в публикации.

Один из собеседников газеты также отметил, что Шишова могли отправить в отставку по совокупности.