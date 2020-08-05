В Подмосковье задержан мужчина, забивший до смерти 6-летнего сына

11:52

Житель подмосковного города Талдом был задержан после избиения до смерти своего 6-летнего сына.

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

3 августа текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка. Со слов его отца, мальчик упал с лестницы в подъезде. По прибытию на место происшествия, сотрудники обнаружили на теле мальчика множество травм. Судебно-медицинский эксперт также подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматологического шока, от которого и наступила смерть.

В результате допроса мужчина дал признательные показания и заявил, что самостоятельно нанес своему сыну данные телесные повреждения. По его словам, причиной стало недовольство поведением ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления полученных доказательств и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.