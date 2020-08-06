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Свидетель в суде подтвердил, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП

12:34 6.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Свидетель обвинения Владислав Женжебир подтвердил, что лично наблюдал, как Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после произошедшего на Садовом кольце ДТП.

Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала Пресненского районного суда.

«Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», - сказал Женжебир.

По словам свидетеля, после аварии Ефремов присел на бордюр, а затем попросил у него сигарету.

«Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов - это одно и тоже лицо?» - спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. «Да», - ответил он.

По словам Женжебира, в момент ДТП Ефремов находился в своем автомобиле один.

«Я не видел никого в машине, кроме Ефремова, да и никто из окружающих не видел в ней никого, кроме него. Сам Ефремов тоже не спрашивал, где его пассажир, и не вел себя так, будто ехал с кем-то еще», - сказал Женжебир.

При этом отмечается, что свидетельница Анна Ордян заявила, после ДТП Ефремов находился на заднем сиденье своего автомобиля.

«Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД», - заявила Ордян. При этом она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов сам был за рулем.

Напомним, ДТП с участием актера произошло на площади Смоленская в районе д. 3.

Темы: ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 22:11
Гость: Иван Иваныч

Вот интересно. На момент аварии были десятки машин с видеорегистраторами. Назначение адвоката х....а, видимо и ставило целью запугать водителей( не сомневаюсь что его банда объехала все адреса по номерам машин) и изъять все записи. Но при такой куче камер( включая на зданиях) обязательно будет прокол. Добровинский анонсировал, что у него есть такая запись, где это пьяное ...... выползает из водительского кресла. Если он только не подыгрывает богеме.
06.08.2020, 18:59
Гость: Иван

Адвакату не мешало бы засадить по самые абрикосы!
06.08.2020, 18:24
Гость: Зачем гайцы?

ВВП, и только он.
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