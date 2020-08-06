Журналист ФАН на протяжении полугода добывал информацию в Центре «Досье» Ходорковского

12:12

Журналист ФАН полгода проработал в организации Михаила Ходорковского «Досье»

За это время ему удалось занять одну из руководящих должностей в отделе, занимающемся созданием фейков в преддверии выборов в России и познакомиться с другими сотрудниками центра.

Также он узнал о том, какие методы либералы применяют для создания так называемых расследований. По его словам, в «Досье» используют большое количество скриншотов переписок, документов и отчетов. Эту информацию сотрудники центра Ходорковского получают вовсе не благодаря кропотливой работе с документами и сайтами.

Они отправляют запрос иностранным спецслужбам и руководству западных соцсетей и мессенджеров. В ответ те пересылают необходимые данные. Далее в «Досье» легализуют полученную информацию через «агентов влияния», добавляя нарисованные в редакторе документы, и публикуют «расследование».

По словам журналиста ФАН, на новом «месте работы» он познакомился с человеком, который полтора года делал липовые справки и рисовал необходимые документы и отчеты правоохранителей. Примечательно, что сотрудники центра не боятся попасться – все они готовы в любой момент уехать за границу.

Для создания фейковых расследований «Досье» зачастую использует данные переписок политтехнологов и экспертов. По соответствующему запросу центра аккаунты в Facebook, Google или WhatsApp незаметно взламываются агентами ЦРУ или модераторами самих компаний.

Потом информация отправляется руководству подконтрольных Ходорковскому СМИ, которые распространяют лживые данные. Примечательно, что сам центр ответственности за эти фейки не несет. Об этом написано даже на сайте организации.

Все «расследования» центра создаются по этой схеме. Журналисту ФАН удалось получить многие документы «Досье», в том числе и по поводу грядущего материала центра о предстоящих выборах в России.