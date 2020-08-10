«Новый шелковый путь» погубит Байкал

Согласно подписанному наспех закону, строительство обновленной железнодорожной магистрали идет уже полным ходом, что сказывается на экосистеме Байкала катастрофически

Новые поправки в Конституцию РФ подразумевают эффективную охрану окружающей среды. Так, в статью 114 были внесены изменения, согласно которым Правительство России «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

В результате июльского плебисцита поправки были утверждены. Тем не менее, Владимир Путин на днях, как мы уже сообщали, подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. Согласно закону, по 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории.

Уже сейчас специалисты, понимающие, что расширение магистрали затевается ради прокладывания «Нового шелкового пути с Китаем», предупреждают о катастрофических последствиях подобного решения. Пропускную способность дороги планируется расширить к 2024-му году до 180 миллионов тонн любой ценой.

«В целях сокращения сроков подготовки градостроительной документации законопроектом предлагается установить, что документация по планировке территории таких объектов инфраструктуры утверждается без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, - говорится в сопроводительной записке к законопроекту «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры…». – Также для упрощения процедуры изъятия земельных участков определено, что решение суда об изъятии земельных участков в целях строительства приоритетных объектов инфраструктуры подлежит немедленному исполнению».

Закон был принят в трех чтениях очень оперативно – и без всякого общественного обсуждения. «Это риски не только для экологии, это риски для гражданских прав, потому что во многом это реализуется опыт Олимпиады в Сочи, когда изымались земельные участки, когда судебная система не дала гражданам возможности защитить свои права при изъятии этих участков, - рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на пресс-конференции в НСН. – Единственным бенефициаром тут являются не граждане и даже не государство, а конкретные лица. Была получена команда, причем, наверное, с самого верха, о том, что закон надо срочно принять. Профильные ведомства поставили свою подпись без обсуждения».

Не надо забывать, что, помимо самого «Нового шелкового пути», вокруг него возведут разветвлённую инфраструктуру, что тоже ударит по лесу самым серьезным образом. «Дело не только в том, какова будет ширина железнодорожного полотна. По оценкам наших экспертов, эта ширина будет не меньше 250-300 метров, – заметила в интервью Накануне.Ру председатель научного совета РАН по лесу, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Наталья Лукина. – Но это еще и все объекты магистральной инфраструктуры, ее обслуживающей – строительство карьера, автомобильных дорог, возможно, завода для производства шпал. У нас нет никакой информации о конкретных проектах, но мы отдаем себе отчет в том, что речь идет не только о железнодорожном полотне».

Бурятия и Иркутская область изъявили желание провести общественные слушания. В данный момент РЖД заключили соглашение с этими регионами и выпустили декларацию в духе «Обещаем, что экология не пострадает». Но кто поверит?

А между тем, строительство обновленной магистрали идет уже полным ходом, что сказывается на экосистема Байкала не лучшим образом. «Начался этот кризис с появления спирогиры, это несвойственная для Байкала водоросль, рассказала ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал, доктор экономических наук Ирина Орлова. – Она была в единственных количествах, но она развивается. Сейчас занята уже большая площадь прибрежной зоны озера Байкал. Это сопровождается обилием губок. Это животное, которое прикрепляется ко дну озера и чистит воду. К сожалению, причина основная в том, что отсутствует очистка сточных вод, попадающих с побережья с кораблей, которые плавают по Байкалу. Попадание биогенных элементов – фосфора и азота – способствуют такой ситуации».

Дальше ситуация будет только усугубляться. «С экономической точки зрения решение может быть убийственно, - бьет тревогу координатор международной коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов. – Как говорил депутат Николаев, у Китая есть путь до Гамбурга, и мы должны успеть стать тем каналом, по которому будут идти грузы. Беда в том, что не только Германия, но и Китай все меньше могут себе позволить перевозить грузы по необеспеченному с точки зрения экологической безопасности каналу, который не прошел должных процедур. Потому что отменены должные процедуры снижения рисков, этих рисков никто не может себе позволить. Мы останемся на обочине со всей этой могучей магистральной инфраструктурой, просто потому что наши партнеры не смогут использовать ее для перевозки грузов»