Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

15:33

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник о нарастании заболеваемости в столице ОРВИ и гриппом. Его слова приводит «Интерфакс».

«Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации и, во-вторых, по рекомендации [главы] Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой мы разделили потоки больных более четко — те, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались друг с другом, что очень важно», — сказал глава города.

Мэр отметил, что власти столицы «с нетерпением» ждут регистрации и производства российской вакцины от коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию. Появление вакцины станет «кардинальным решением проблемы» с коронавирусом, отметил Сергей Собянин.