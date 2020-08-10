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Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

15:33 10.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник о нарастании заболеваемости в столице ОРВИ и гриппом. Его слова приводит «Интерфакс».

«Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации и, во-вторых, по рекомендации [главы] Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой мы разделили потоки больных более четко — те, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались друг с другом, что очень важно», — сказал глава города.

Мэр отметил, что власти столицы «с нетерпением» ждут регистрации и производства российской вакцины от коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию. Появление вакцины станет «кардинальным решением проблемы» с коронавирусом, отметил Сергей Собянин.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 22:43
Гость: Тортилле

Не "пЬявки",а пИявки. Не "С твоей грязной лужи",а "ИЗ твоей грязной лужи".Засилье неграмотных хохлов просто поражает.
10.08.2020, 21:49
Гость: gvozd

Инфу он ниоткуда не берёт.
Придумывает.
--
неа, не придумывает - это Копия пропаганды сатанистов в сша и британии. Слово в Слово.
все это Координированная политическая Афера и собянин по сути транслирует чужие голоса, без какого либо научного у медицинского обоснования.
10.08.2020, 21:02
Гость: второго этапа домашнего ареста

НЕ ПОЛУЧИЦЦО.
Народ выйдет на улицы и всё.
Молодые люди 30+ настроены решительно.
Все выйдем, говорят, у них сил не хватит всех ловить.
Бают мож в Москве и хватит , а уже в области нет.
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