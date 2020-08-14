Мишустин за год заработал вдвое больше Путина

20:11

По итогам 2019 года президент РФ Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей (против 8,6 миллиона в 2018 году). Тем самым его средний месячный доход приблизился к 810 тысячам рублей. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал доходы в два раза больше.

Перечень имущества российского лидера в декларации остался прежним: квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В автопарке президента — два раритетных ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Также в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 квадратов и гаражное место площадью 18 квадратов. Вся недвижимость находится в России.

Действующий глава правительства Михаил Мишустин в 2019 году (возглавил кабмин 16 января 2020 года) заработал 18,235 миллиона, а его супруга — более 54,8 миллиона рублей.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заработал за 2019 год 11 миллионов рублей, его доход с 2018 года увеличился на 1,1 миллиона. Указанный доход Медведева относится к времени, когда он занимал пост премьера. 15 января 2020 года президент принял его отставку.