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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

10:05 15.08.2020
© Новости Хабаровска

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов.

Акция протеста, как и прошлые, началась в 12:00 (05:00 мск). Люди собрались на центральной площади им. Ленина, откуда начали шествие по главным улицам города. Участники акции скандировали «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Эти лозунги протестующие чередовали с лозунгами в поддержку Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. 

По данным администрации Хабаровска, к полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей.

В городской мэрии отметили, что за время митингов было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, из которых 13 — в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 — в отношении участников. 13 активистов арестовали.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Акции протеста и демонстрации в России, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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15.08.2020, 16:25
Гость: Уоука

В мэрии какие-то паскуды сидят. Уродыбл, самим не стыдно врать так? Всё задницы свои прикрывают.
300 человек в обычный день вечером на площадь выходят, а по субботам тысячи, десятки тысяч...
15.08.2020, 16:12
Гость: s

Хабаровск это вариант белорусов стоять будем,чего хотим неясно...
15.08.2020, 14:25
Гость: О, да-а!

Фургал не псевдо-либерал. Он самый настоящий либерал. Да ещё и демократ.
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