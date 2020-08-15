В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

10:05

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов.

Акция протеста, как и прошлые, началась в 12:00 (05:00 мск). Люди собрались на центральной площади им. Ленина, откуда начали шествие по главным улицам города. Участники акции скандировали «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Эти лозунги протестующие чередовали с лозунгами в поддержку Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

По данным администрации Хабаровска, к полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей.

В городской мэрии отметили, что за время митингов было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, из которых 13 — в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 — в отношении участников. 13 активистов арестовали.