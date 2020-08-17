Верховный суд разрешил россиянам раньше уходить с работы в день рождения

13:28

Верховный суд России разрешил россиянам пораньше уходить с работы в день рождения, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на соответствующее решение суда.

Отмечается, что данное правило распространяется только на те компании, где существует подобная традиция, даже если она не закреплена в документах оной.

Суд пришел к этому решению, после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм», которая в день рождения пораньше ушла с работы. В своей жалобе она утверждала, что в организации сложилась традиция — именинников отпускали с работы раньше, поэтому она так и сделала, сообщив об этом непосредственному руководителю.

Но так как эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка организации, работодатель уволил женщину за прогул.

Сначала суды встали на сторону уволенной, но потом отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали ее лишение работы законным.

В итоге женщина обратилась Верховный суд и коллегия по гражданским делам и направила дело на пересмотр.

«Доводы о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки… не получили», — приводит агентство слова из определения суда.

В связи с этим Верховный суд отказался признавать правомерным вывод нижестоящей инстанции о том, что сотрудница «Волгофарма» больше четырех часов не была на работе без уважительной причины.