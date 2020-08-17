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Верховный суд разрешил россиянам раньше уходить с работы в день рождения

13:28 17.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Верховный суд России разрешил россиянам пораньше уходить с работы в день рождения, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на соответствующее решение суда.

Отмечается, что данное правило распространяется только на те компании, где существует подобная традиция, даже если она не закреплена в документах оной.

Суд пришел к этому решению, после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм», которая в день рождения пораньше ушла с работы. В своей жалобе она утверждала, что в организации сложилась традиция — именинников отпускали с работы раньше, поэтому она так и сделала, сообщив об этом непосредственному руководителю.

Но так как эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка организации, работодатель уволил женщину за прогул. 

Сначала суды встали на сторону уволенной, но потом отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали ее лишение работы законным.

В итоге женщина обратилась Верховный суд и коллегия по гражданским делам и направила дело на пересмотр.

«Доводы о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки… не получили», — приводит агентство слова из определения суда.

В связи с этим Верховный суд отказался признавать правомерным вывод нижестоящей инстанции о том, что сотрудница «Волгофарма» больше четырех часов не была на работе без уважительной причины.

Темы: Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 16:35
Гость: Как это — пораньше уйти?!

А коллег после работы напоить?
17.08.2020, 16:27
Гость: условие

Если есть работа и работник оформлен по КЗоТ,то почему бы ему пораньше не уйти с работы.
17.08.2020, 16:18
Гость: Заглянул мимоходом.

В советские времена у нас на заводе был, так называемый, "кастрюлькин день". Пятница. Дамы уходили с работы на час раньше.
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