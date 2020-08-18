В России пройдут крупные учения военной полиции

11:42

На всей территории России стартуют масштабные специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020", пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Учения пройдут в период с 18 по 21 августа под руководством начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковника Сергея Кураленко, с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота.

В общей сложности в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

В ходе учений будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.