]]>
]]>
Главная В России Новости

В России пройдут крупные учения военной полиции

11:42 18.08.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

На всей территории России стартуют масштабные специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020", пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Учения пройдут в период с 18 по 21 августа под руководством начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковника Сергея Кураленко, с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота.

В общей сложности в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

В ходе учений будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.

Темы: Министерство обороны РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 19:19
Гость: stalker

Говорят о военной полиции, а на фото показывают сотрудников ОМОНа. Разные ведомства и разные функции. А что до учений, то не для работы ли в Белоруссии их готовят ? Шучу. Надеюсь, что на такое наши деятели во власти не решатся.
18.08.2020, 18:08
Гость: замечание вскользь

"Переживальщик", панимаш. А ты кто? Затейник на востоке?
18.08.2020, 16:51
Гость: скажите пожалуйста, что за

военная полиция такая?
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации