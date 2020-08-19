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Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

15:49 19.08.2020
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство обороны указало, что может относиться к служебной тайне в оборонной области. Это те данные, распространение которых может повлиять на обороноспособность государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечает агентство, конечный перечень сведений, составляющих тайну, составят по предложениям органов из области обороны, войск и воинских формирований. Инициатива также предлагает привлекать к ответственности лиц, которые разглашают данные сведения.

В то же время к секретным не отнесут сведения, которые должны быть предоставлены открытому обмену по международным обязательствам, государственную тайну и сведения о катастрофах и ЧП, которые угрожают безопасности и здоровью россиян. Кроме того, останется открытой информация о нарушениях прав и свобод человека о гражданина, о фактах нарушения закона властями, данные по правам и свободам человека и о состоянии окружающей среды.

Ранее министерство выступило с инициативой засекретить всю информацию, которая относится к оборонной сфере России. В законопроекте ведомства прописывается, что документ позволит ограничить распространение таких данных и для граждан, и для федеральных и региональных органов власти. Конечный перечень сведений будет утверждаться президентом России.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 18:57
Гость: При Гайдаре

была одна тайна, сейчас другая.
19.08.2020, 18:48
Гость: Время Ч.

Тайна была, перечня не было.
19.08.2020, 16:42
Гость: Оттудова

То ли День Сурка, то дежа вю... А до сего дня Военной Тайны не было или Аркадий Гайдар ещё не родился?))
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