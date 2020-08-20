Российских космонавтов изолировали на МКС из-за падения давления

19:03

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. По предварительным данным, это возникло на американском сегменте станции, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Экипаж станции изолируют в российском модуле «Звезда», сказал собеседник агентства. Изоляция будет длиться три дня, за это время будет организован контроль давления в модулях американского сегмента.

«Никакой угрозы для станции и экипажа нет», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

По информации ТАСС, одной из возможных причин утечки воздуха является попадание микрометеорита.

В последний раз утечка воздуха на Международной космической станци произошла в августе 2018 года. Она возникла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле «Союз МС-09». Тогда отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. Однако причины образования дыры в космическом корабле неизвестны, поскольку результаты расследования засекречены.