]]>
]]>
Главная В России Новости

Российских космонавтов изолировали на МКС из-за падения давления

19:03 20.08.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. По предварительным данным, это возникло на американском сегменте станции, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Экипаж станции изолируют в российском модуле «Звезда», сказал собеседник агентства. Изоляция будет длиться три дня, за это время будет организован контроль давления в модулях американского сегмента.

«Никакой угрозы для станции и экипажа нет», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

По информации ТАСС, одной из возможных причин утечки воздуха является попадание микрометеорита.

В последний раз утечка воздуха на Международной космической станци произошла в августе 2018 года. Она возникла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле «Союз МС-09». Тогда отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. Однако причины образования дыры в космическом корабле неизвестны, поскольку результаты расследования засекречены.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Международная космическая станция
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.08.2020, 03:18
Гость: Пилот

Теперь главное не изоляция на МКС а проверить на месте ли космическая дрель и кто ей последний раз пользовался.
20.08.2020, 23:18
Гость: Val

опять дырку просверлили?
20.08.2020, 21:56
Гость: blog2038

"Разве можно представить себе такое при Товарище Сталине?" - нельзя если не считать петарды и снаряды "Катюши", других ракет тогда не было.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации