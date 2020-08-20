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Свидетель защиты заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском месте»

19:23 20.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Свидетель защиты Александр Кобец (ранее не давал показаний) заявил, что актер Михаил Ефремов во время аварии «100% сидел на пассажирском сиденье».

Кобец рассказал, что подошел к машине Ефремова после аварии и «увидел, что там было два человека». «За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», - цитирует слова свидетеля ТАСС.

Также свидетель защиты отметил, что человек, находившийся за рулем джипа, показался ему знакомым. «Я не знаю, где я его видел, может, по телевидению, может, в интернете», - заявил Кобец, добавив, что в это время Ефремов стоял возле белого автомобиля Lada и держался за горло, а на его шее был красноватый след.

«Он стоял возле белой машины, держит горло и трет шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье», - цитирует Кобеца РБК.

Согласно показаниям свидетеля, из-за руля джипа вышел молодой человек, который был одет в серую футболку и темную болоньевую жилетку. Сам Ефремов в момент автоаварии сидел на пассажирском сиденье, заявил Кобец.

Кроме того Кобец рассказал, что сидевший за рулем машины человек был без перчаток и пытался убрать подушку безопасности. При этом ранее в материалах дела указывалось, что на подушке безопасности обнаружены потожировые частицы как самого Ефремова, так и частички ДНК неустановленного лица, однако никто из участников процесса о неустановленных отпечатках пальцев не заявлял.

Говоря о том, почему он раньше не давал показаний, Кобец заявил, что боялся за свою жизнь. «Я доверяю адвокату Эльману Пашаеву, даже Александру Добровинскому, прокурорам, судье, но операм я не доверяю. Может, еще и поэтому я раньше не давал показаний», - сказал он.

Темы: ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 05:10
Гость: Дело за малым - чтобы судья "поверил"!

Сыскался "свидетель", - прервав немоту,
Открыл-таки рот, - за какую же мзду?
Заведомо, взявшись отмыть виноватого,
Бесплатно не стал бы лепить он горбатого...
21.08.2020, 02:29
Гость: Сердечник

не суд с обвиняемым, а какая-то пластилиновая ворона:
"а может быть корова на ёлку взобралась...!"
21.08.2020, 02:16
Гость: Вот они большевики-троцкисты-

ты с дуба упал? ты ещё Ивана Грозного сюда приплети
Все комментарии (21)
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