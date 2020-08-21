«Колоссальный демографический саботаж»

Юрий Крупнов: «Страна вымирает в прямом смысле этого слова, и это идет еще с 90-х годов. Страна близка к демографической катастрофе, и выход только один - многодетная семья»

Согласно данным ООН, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек. По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет уже 145,9 миллионов.

Каким образом выросло население России по оценкам зарубежных аналитиков и как дела обстоят в реальности, мы поговорили с экспертом в области миграции и демографии Юрием Крупновым. Он признал, что Россия находится на грани демографической катастрофы, и коронавирус тут даже ни при чем.

– Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. И это при том, что в регионах увеличилась смертность из-за ковида. Как оцениваете такие данные по росту демографии?

– Судя по тому, что прибавилось чуть больше 2 млн, то ООН просто механически учла те данные, которые Российская Федерация направляет в эту организацию. Каждая из стран предоставляет статистику, а ООН ее оформляет, причем это идет, как правило, с задержкой порядка двух лет. Условно говоря, с 2015 года Российская Федерация стала подавать статистику с учетом Крыма, население которого как раз чуть больше двух миллионов, соответственно, бюрократы из ООН только сейчас признали эти данные из России как то, что отражает реальность.

– То есть население выросло за счет крымчан, но это не вопрос демографии?

– Демография - это вопрос о естественном приросте и естественной убыли. В результате каких-то административных мер, например, к нам в страну могут приехать 10 млн жителей Африки и Китая, у нас просто будет колоссальный демографический взрыв. Но реальный рост демографии цифры, отражающие такой всплеск, показать не могут, потому что к демографии это не имеет никакого отношения. Это просто механическое прибавление населения.

– Ну, "порабощение" России китайцами - старая "пугалка", она мало имеет общего с реальностью?

– Нет, это одна из версий путей развития страны, об этом написано в научных статьях, которыми могут руководствоваться чиновники, так что все вполне реально. Была и есть такая теория у многих ученых, которая появилась в нулевых годах, она заключается в том, что нам в 20-ые годы потребуется 10-20 млн китайских граждан, потому что ресурсы миграции из республик бывшего СССР уже исчерпаны.

– И какой прогноз?

– До середины 30-х годов мы будем иметь очень высокую убыль населения, в отдельные годы до миллиона человек, и это будет в чистом виде повторение, даже в более худших вариантах, 90-х годов. В целом потом будет небольшой подъем, "горка" небольшая, вершина этой "горы" будет значительно ниже того, что было в 2014-2015 гг. То есть, к сожалению, это уже факт - у нас постоянное снижение рождаемости и естественная постоянная убыль населения. Страна вымирает в прямом смысле этого слова, и это идет еще с 90-х годов, просто надо это понимать, "демографическо-онкологическое заболевание" второй стадии у страны, к концу столетия нас будет половина от населения и даже меньше. Единственное, что может переломить этот ужасный процесс - ставка на многодетную семью. Если у нас в семь раз увеличится число многодетных семей, то мы прекратим вымирать.

– А многодетность у нас начинается от трех детей?

– Да, от трех и более. Так что каждый раз не стоит задаваться вопросом, что у нас с демографией - у нас с ней ничего не изменилось, и все прогнозы, составленные еще в 90-ые годы, исполняются, а некоторые даже по самому худшему из возможных сценариев. Поэтому, когда я говорю, что будет до миллиона убыли к 2030 годам, я это говорю не на основе каких-то секретных данных, это официальные данные прогноза Росстата, органа правительства Российской Федерации, это прогнозы до 2035 года.

Ситуация такая, что мы вымираем, страна близка к демографической катастрофе и выход только один - многодетная семья. "Неомногодетная" семья в России - это 3-4 ребенка, и родители доживают до того, как смогут увидеть 3-4 правнуков. Если такая русская семья станет нормой, под это будет подстроена вся экономика, социальная политика, тогда можно будет обсуждать какие-то тонкости демографии. Сейчас же демография вся разрушена, воспроизводство сломано, мы вымираем.

– И эти прогнозы были составлены еще давно, то есть не учитывали такой фактор, как эпидемия коронавируса, а значит, все может быть еще хуже?

– Нет, ковид ничего не меняет, это вообще такая мелкая рябь на поверхности океана. Нас давно уже штормит. Представляете, огромная волна 9 вал - вот наша проблема, а пара завитушек пены на волне - вот это ковид.

– Как вы считаете, меры по поддержке семей с детьми, анонсированные президентом, могут стать причиной поколения беби-бумеров?

– На самом деле у нас президент единственный из руководства, кто вообще эту проблему тянет, акцентирует, но наши органы исполнительной власти, Минтруд, который напрямую отвечает за это, постоянно саботируют все решения президента и саботируют на глубокой идеологической основе. Минтруд считает, что все это глупости по поводу русской современной семьи с осознанной многодетностью, что это все миф, фантазия и такого не будет, что все человечество идет к 1,5 ребенка на условную женщину, и это всеобщий тренд. А президент еще в 2012 году сказал в послании Федеральному Собранию, что нормой в России должна стать трехдетная семья.

Но из чиновников с президентом, кажется, никто вообще не согласен. Мы видим колоссальный демографический саботаж, по которому давно уже пора бы принять крайние меры.