ООН косвенно признала жителей Крыма россиянами

09:49

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, говорится в документе ООН.

Так, согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.

По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам Росстата, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елену Егорову, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

"Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона - это как раз население Крыма", - отметила Егорова.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.