В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

14:43

Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы кабмина Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, ранее условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Изменения по процентной ставке сделает данные кредиты более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.

Льготный период кредитования также увеличен с трех до девяти месяцев после окончания учеты, что даст потребителю возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок, не испытывая при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

Отмечается, что льготная ставка 3% может распространяться и на ранее выданные кредиты. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Также правительство увеличило срок погашения данного кредита до 15 лет.