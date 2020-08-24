В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы кабмина Михаила Мишустина.
По словам Мишустина, ранее условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Изменения по процентной ставке сделает данные кредиты более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.
Льготный период кредитования также увеличен с трех до девяти месяцев после окончания учеты, что даст потребителю возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок, не испытывая при этом чрезмерной финансовой нагрузки.
Отмечается, что льготная ставка 3% может распространяться и на ранее выданные кредиты. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.
Также правительство увеличило срок погашения данного кредита до 15 лет.