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В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

14:43 24.08.2020

Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы кабмина Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, ранее условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Изменения по процентной ставке сделает данные кредиты более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. 

Льготный период кредитования также увеличен с трех до девяти месяцев после окончания учеты, что даст потребителю возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок, не испытывая при этом чрезмерной финансовой нагрузки. 

Отмечается, что льготная ставка 3% может распространяться и на ранее выданные кредиты. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Также правительство увеличило срок погашения данного кредита до 15 лет. 

Темы: Образование в России, Проблемы кредитов и кредитования в России, Правительство России
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24.08.2020, 15:36
Гость: мы

теперь смело можно сокращать бюджетные места и повышать стоимость коммерческих мест.
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