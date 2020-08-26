Зал Новой Третьяковки в Москве затопило из-за дождя

21:45

Дождевая вода затопила один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, посетителей вывели из помещения, сообщает ТАСС со ссылкой на администратора галереи.

"Происходит затопление дождем в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы", - сказала она.

Как пояснила администратор, из-за сильного дождя начала протекать крыша, но сотрудники галереи уже убирают воду, сушат помещение. "Скоро выставка снова откроется", - заверила собеседница агентства.

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Все так удивлены, что никто не уходит из залов. Но мы-то с вами знаем, что 300 рублей - это 300 рублей. pic.twitter.com/VjJOgQDqup — Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 26, 2020