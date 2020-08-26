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Зал Новой Третьяковки в Москве затопило из-за дождя

21:45 26.08.2020
Фото с сайта Mos.ru

Дождевая вода затопила один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, посетителей вывели из помещения, сообщает ТАСС со ссылкой на администратора галереи.

"Происходит затопление дождем в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы", - сказала она.

Как пояснила администратор, из-за сильного дождя начала протекать крыша, но сотрудники галереи уже убирают воду, сушат помещение. "Скоро выставка снова откроется", - заверила собеседница агентства.

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Темы: Москва, Погода и природные изменения в России, Музеи в России
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 01:19
Гость: В известное время враги народа пошли бы в расход

Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту (Стлн).
26.08.2020, 23:53
Гость: ABCD

Очень напоминает ситуацию с Олимпиадой в Сочи. Там как пошел дождь, затопило всё, от самих спортивных центров до территории и подъездов к ним.
Видимо это хроническая проблема строителей и проектировщиков в РФ. Чем дороже объект, тем он более "водопропускной".
Хотя я не удивлён, для современной России разгильдяйство и криворукость (наверняка сооружение лепили гастарбайтеры) это "нормальная" ситуация.
Осталось себе представить, сколько денег потрачено на сооружение, и сколько "сэкономленных" на строительстве средств осело в карманах уважаемых людей.
26.08.2020, 23:04
Гость: Оттуда все видно

Поэтому с Крымом одни проблемы. Пускай даже только название.
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