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Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК

18:13 26.08.2020
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку законности сделки, приведшей к утрате контроля государства над Башкирской содовой компанией (БСК). До этого в Башкирии разгорелся конфликт из-за планов БСК по разработке горы-шихана Куштау. Против такого сценария выступили местные жители и экоактивисты. По их мнению, разработка шихана приведет к уничтожению холма с его уникальной флорой и фауной, передает РИА Новости.

«В БСК контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 млрд руб. на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд руб. Где деньги? Известно, где — в офшорах»,— сказал Путин на совещании с членами кабмина. 

По словам президента, у государства была доля в 62%, а внезапно стала 38%. В итоге приоритеты работы компании «резко изменились» и теперь идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре.

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что правительство региона готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций БСК, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. По его словам, после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия. 16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела Башкирская содовая компания.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 01:17
Гость: Спящий красвчик

Он патриот и защитник всех, кто украл миллиард!
27.08.2020, 01:13
Гость: Горбатого только могила исправит

Вот олимпиадить и мундиалить он герой, а государственник и хозяин из него никудышный! Чувствуется школа Горбачева, Ельцина, Собчака, Чубайса и всех фарцовщиков и наперсточников....
27.08.2020, 00:34
Гость: ABCD

Гегемон хочет с "удивлением" узнать, что его ближайшее окружение "приватизировало" заводик? Может ему весь список за 20 лет показать?
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