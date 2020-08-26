Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК

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Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку законности сделки, приведшей к утрате контроля государства над Башкирской содовой компанией (БСК). До этого в Башкирии разгорелся конфликт из-за планов БСК по разработке горы-шихана Куштау. Против такого сценария выступили местные жители и экоактивисты. По их мнению, разработка шихана приведет к уничтожению холма с его уникальной флорой и фауной, передает РИА Новости.

«В БСК контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 млрд руб. на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд руб. Где деньги? Известно, где — в офшорах»,— сказал Путин на совещании с членами кабмина.

По словам президента, у государства была доля в 62%, а внезапно стала 38%. В итоге приоритеты работы компании «резко изменились» и теперь идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре.

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что правительство региона готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций БСК, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. По его словам, после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия. 16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела Башкирская содовая компания.