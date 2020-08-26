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В состав Госсовета могут войти генпрокурор и глава Счетной палаты

15:24 26.08.2020
Фото с сайта duma.gov.ru
Фото с сайта duma.gov.ru

Состав Госсовета в новом законе могут расширить за счет включения в него генпрокурора РФ и председателя Счетной палаты. Об этом сегодня заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости. В данный момент должность генерального прокурора занимает Игорь Краснов, а главы Счетной палаты — Алексей Кудрин.

«Наверно, я думаю, Госсовет будет немножко пошире. Как будет, это пока все в проектной стадии. Губернаторы — да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты,— отметил Крашенинников.

Чиновник добавил, что законопроект находится на стадии обсуждения и может быть рассмотрен в осеннюю сессию.

Решения по тому, как будет работать Госсовет, будет принимать президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики», — сказал представитель Кремля.

Госсовет как структура появился в 2000 году после соответствующего указа Владимира Путина. В совещательный орган, который возглавляет российский лидер, входят главы  обеих палат парламента, полпреды президента в федеральных округах, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. Также в состав Госсовета могут включить «бывших губернаторов, имеющих большой опыт государственной и общественной деятельности».

 

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 23:36
Гость: Штурман=

Путин.
26.08.2020, 23:34
Гость: Нельзя

5g строить, ведь и маленьким гимнастам достанется.
26.08.2020, 21:02
Гость: IgS

Каждый ищет в литературе и истории что ему по нраву и по вкусу. Один дерьмо, другой пример для подражания и использования. Госсовет есть. Не у б стругацких. В Китае.
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