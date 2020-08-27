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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что все увидят, как глава ФБК Алексей Навальный будет расплачиваться за фальсификацию и искажение информации относительно деятельности комбината «Московский школьник» и не только. Также бизнесмен пообещал задействовать все необходимые юридические силы, чтобы ускорить процесс выплаты долга.

26 августа в пресс-службу компании «Конкорд» Евгения Пригожина поступил очередной запрос по поводу долга ФБК, его руководителя Алексея Навального и юриста Любови Соболь. В редакции «Страны Советов on-line» поинтересовались, какие шаги предпримет бизнесмен в первую очередь.

«Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет «отрезать мясо по кусочку», - заявил Пригожин. С Соболь бизнесмен планирует договориться, а в отношении ФБК – предпринять все необходимые юридические действия.

Параллельно со взысканием долга Пригожин пообещал выяснить, кто именно заказывал у ФБК псевдорасследования. Он также подчеркнул, что в последние дни на почту пресс-службы «Конкорда» пришло много информации о противозаконной деятельности фонда.

Бизнесмен также высказался насчет «отравления» Навального и опроверг версии по поводу заинтересованности в его смерти Кремля. Он заметил, что блогер давно потерял авторитет в своих кругах, из-за чего случившееся с ним могло быть выгодно лишь его соратникам и хозяевам, которые захотели вывести его из игры.

Помимо той версии, где его травят по заказу зарубежных хозяев, включая его «генетических отца и мать» – Ходорковского и Обаму, есть еще одна. Она кажется Пригожину наиболее вероятной – Навальный просто напился самогона и принял антидепрессанты, в результате чего впал в кому. А так как немецкие врачи ядов в крови больного не обнаружили, то они решили поднять истерику на весь мир. Теперь немецкие медики будут в спешке подделывать результаты анализов.

«Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда и могу заявлять, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки», – добавил предприниматель.



