Омская больница просит Charite обосновать версию интоксикации Навального

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Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, направила берлинской клинике Charite просьбу предоставить данные, на основе которых у пациента была определена интоксикация. Об этом заявил в среду главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске, пишет ТАСС.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа германские врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего, по его словам, начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.