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Омская больница просит Charite обосновать версию интоксикации Навального

00:19 27.08.2020
Чаша Гиппократа © KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, направила берлинской клинике Charite просьбу предоставить данные, на основе которых у пациента была определена интоксикация. Об этом заявил в среду главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске, пишет ТАСС.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа германские врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего, по его словам, начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Темы: Происшествия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 06:19
Гость: demos

Для начала надо установить, омский главврач ездит на мерседесе или жигулях? Тогда вопросы почему омские врачи не установили отравление и не смогли поставить диагноз, снимутся сами собой.
27.08.2020, 05:56
Гость: Петр

в старом плохом боевике бандит на ломаном русском говорил: "какие ваши доказательства?"
у нынешних мозгов не хватает что доказательства уже есть, плюс
исполнителей отравления продадут сами же хозяева, как это было со сладкой парочкой травившей Скрипалей "новичком"
как говорил Верещагин в "Белое солнце пустыни" - за державу обидно
правда такая "держава" права на существование не имеет...
27.08.2020, 04:33
Гость: лера

не надо быть лицемерно грубыми и предьявлять требования своими тупейшими запросами клинике Шарите ,выставляя себя как явных исполнителей отравления Алексея Навального,вчём весь уже не сомневается.
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