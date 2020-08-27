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Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов

11:41 27.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России предложили включать в состав экипажей самолетов медиков. Соответствующее письмо на имя министра транспорта Евгения Дитриха направил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, пишет RT.

По мнению Курдесова, члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо. В свою очередь врач может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.

В письме отмечается, что включение медика в состав экипажей самолетов, имеет смысл для рейсов более трех часов по России.

В связи с этим, Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения соответствующие изменения в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 18:48
Гость: Иван Иваныч

Ну еще психолога, боди- тренера, полицейского, аниматора, и ещё пару десятков специалистов. Ну и несколько мест для пассажиров.
27.08.2020, 16:46
Гость: Илья Муринец (врач)

Господа, вирус (змей владимирович) настолько коварен, что может наганть жути и посадить не только самолет, а и экономику страны.
Собирайте пятачки, и будет вам счастье!
27.08.2020, 14:57
Гость: Шило

Что так много врачей наплодили!? Девать некуда?
Что он(врач) делать будет!???
Вот имменно: НИЧАГО!!!???
ПРЕЖДЕ чем помощь незнакомому человеку оказать, надо хотя бы знать о минимуме его болезней и хронике.???!!! Дебилизм! Инициаторам, надо явно проверится на профпригодность!
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