Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов

11:41

В России предложили включать в состав экипажей самолетов медиков. Соответствующее письмо на имя министра транспорта Евгения Дитриха направил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, пишет RT.

По мнению Курдесова, члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо. В свою очередь врач может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.

В письме отмечается, что включение медика в состав экипажей самолетов, имеет смысл для рейсов более трех часов по России.

В связи с этим, Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения соответствующие изменения в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России.