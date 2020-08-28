Бывшего главу РКК «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве

18:04

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев арестован по делу о хищении миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Бабушкинский суд Москвы постановил о помещении его в СИЗО до 3 октября 2020 года.

Сам Солнцев свою вину не признал. Агентство пишет, что четырех фигурантов дела задержали накануне. По версии следователей, похищенные средства были выделены на закупку электроники для строящегося нового российского модуля МКС (научно-энергетический модуль, НЭМ). ТАСС отмечает, что еще трое фигурантов дела скрылись и объявлены в розыск. Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа.

О следственных действиях в отношении Владимира Солнцева 26 августа сообщил «Роскосмос». В веломстве уточняли, что речь шла о «делах до 2018 года».

Солнцев ушел в отставку с поста главы РКК «Энергия» в июле 2018-го.