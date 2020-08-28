]]>
]]>
Главная В России Новости

Бывшего главу РКК «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве

18:04 28.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев арестован по делу о хищении миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Бабушкинский суд Москвы постановил о помещении его в СИЗО до 3 октября 2020 года.

Сам Солнцев свою вину не признал. Агентство пишет, что четырех фигурантов дела задержали накануне. По версии следователей, похищенные средства были выделены на закупку электроники для строящегося нового российского модуля МКС (научно-энергетический модуль, НЭМ). ТАСС отмечает, что еще трое фигурантов дела скрылись и объявлены в розыск. Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа.

О следственных действиях в отношении Владимира Солнцева 26 августа сообщил «Роскосмос». В веломстве уточняли, что речь шла о «делах до 2018 года».

Солнцев ушел в отставку с поста главы РКК «Энергия» в июле 2018-го.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Финансовые махинации и аферы
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2020, 20:25
Гость: 4654шпгн

о это еще один в когорте умелых менеджеров
28.08.2020, 18:32
Гость: Это

он дырки просверлил?
28.08.2020, 18:14
Гость: Странно

Что медаль не дали , видимо сумма несерьезная , если в доллары перевести , значит и делиться особо нечем.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации