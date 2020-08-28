В Подмосковье отметили несезонный интерес к аренде дач

11:54

В то время как дачный сезон подходит к концу, люди не перестают интересоваться загородными домами в Подмосковье. Об этом говорят данные Avito и ЦИАН.

Так, в августе 2020-го число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в прошлом августе, подсчитали в ЦИАН по запросу РБК. Наибольший прирост в относительном выражении наблюдался во вторую и четвертую недели августа. Тогда число просмотров выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 45% и 47% соответственно.

Вместе с тем, по информации сервиса «Avito Недвижимость», на первой неделе августа спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье превышал прошлогодний на 60%, на второй — на 49%, а на третьей — на 55%.

Спросом на Аvitо аналитики считают запрос контактов арендодателя в объявлении. В ЦИАН спрос — это просто открытие страницы с предложением. Отмечается, что эксперты не отслеживают, была ли совершена в итоге сделка или нет.

Как полагают аналитики, повышенный интерес к аренде загородной недвижимости можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать.