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Россия объявила о высылке трех словацких дипломатов

14:03 31.08.2020
МИД РФ
Фото © KM.RU

МИД России объявил о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, пишет РИА Новости.

В Москве назвали поступок словацкой стороны "безосновательным" и заявили решительный протест.

"Мы рассматриваем этот недружественный шаг Братиславы как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", — говорится в заявлении МИД РФ. 

В ведомстве подчернули, что данное решение было принято в соответствии с принципами взаимности. 

Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Кроме того, словацкая сторона усмотрела "злоупотребление в выдаче виз" в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге. 

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 21:55
Гость: Блин!

Там еще и дипломаты есть?
31.08.2020, 17:11
Гость: cbfcn

сошлите свое консульство в свой ГУЛАГ
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