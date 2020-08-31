Россия объявила о высылке трех словацких дипломатов

14:03

МИД России объявил о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, пишет РИА Новости.

В Москве назвали поступок словацкой стороны "безосновательным" и заявили решительный протест.

"Мы рассматриваем этот недружественный шаг Братиславы как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчернули, что данное решение было принято в соответствии с принципами взаимности.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Кроме того, словацкая сторона усмотрела "злоупотребление в выдаче виз" в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге.