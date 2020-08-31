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Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

12:31 31.08.2020
Фото с сайта ucmsgroup.ru

Количество официально зарегистрированных безработных в России выросла до 3,6 млн человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

По его словам, с марта текущего года, когда арегистрированных безработных в стране было 727 тыс. человек, в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 млн человек дополнительно. Однако, он отметил, что ситуация на рынке труда "движется в сторону стабилизации".

В частности, изменилось соотношение числа уволенных к числу принятых на работу. Так, если в апреле - июне наблюдался диспабаланс в сторону тех, кого увольняли, то в июле эти доли сравнялись, а в августе отмечалось превышение числа принятых на работу относительно числа уволенных.

На 12 августа сообщалось, что численность официально зарегистрированных безработных в России составляла почти 3,4 млн человек.

Ранее Минтруд упростил порядок регистрации в качестве безработного. Кроме того, увеличилось пособие по безработице (максимальный размер вырос до 12 130 рублей, были введены доплаты на несовершеннолетних в семье безработного). Это, по мнению чиновников, стало важным фактором роста числа зарегистрированных в органах службы занятости.

По последним данным Росстата, уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) в России составляет 6,3% (около 4,7 млн безработных).

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 13:26
Гость: нет-нет

Число безработных увеличилось на 2.5 млн.ч? Не может быть. Не верю. Все это происки агентов Госдепа и либералов в Правительстве. Только вчера смотрел интервью "гаранта/патриота" с гражданином Англии журналистом Брилевым: "Президент - мы уже прошли дно экономического кризиса?" Что это было? А может это опять ложь. Включаю Соловьев ТВ и там снова про Украину, про Госдеп, про загнивающий Запад. Стоп говорю себе. Главное не сойти с ума от этой тотальной геббелесовщины.
31.08.2020, 13:26
Гость: д. советник

А продолжительность жизни так увеличилась,что ростат скромно умалчивает, а качество жизни россиян поднялось на недосягаемую высоту.
31.08.2020, 13:09
Гость: stalker

Как же так ? Число безработных растет, а ЦБ РФ нам докладывает о росте доходов россиян. Или все эти "россияне" в ЦБ РФ работают ?
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