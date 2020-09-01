Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10:40

Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выданное в 2004 г.

"С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 г. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство", ‒ цитирует издание "Ведомости" официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Следствие не могло начать уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению