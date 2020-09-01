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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10:40 1.09.2020
Сергей Фургал. Стоп-кадр из видео

Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выданное в 2004 г.

"С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 г. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство", ‒ цитирует издание "Ведомости" официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Следствие не могло начать уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению

 

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 16:55
Гость: Евгений В

У всей власти РФ, начиная с высших лиц, личность "в пуху", иначе нельзя было уничтожить СССР, захватить власть, ограбить население и превратить богатства страны в личную собственность. Все они предатели России и воры.
01.09.2020, 15:21
Гость: Время Ч.

Разговор за Фургала, а не за Кремль. Да и ручонки Фургала оказались покороче чем у Кремля,балбес.
01.09.2020, 15:19
Гость: Время Ч.

Вообще-то, в суде над Ефремовым устраивает клоунаду сам обвиняемый и его адвокат Пашаев, суд вполне нормально работает, одного свидетеля уже убрали наверно.
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