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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

15:10 3.09.2020
Министерство финансов РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин прокомментировал публикацию газеты "Ведомости" о планах ведомства ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи подержанных вещей через сайты "Авито" и "Юла".

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина, россияне не уплачивают налоги с таких продаж из-за особенностей законодательства. По действующим правилам, НДФЛ не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью этот срок может составлять пять лет.

Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку, отметили в ведомстве. Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что с продаж на «Авито» будут взимать НДФЛ. По оценке аналитиков, благодаря этому ежегодно бюджет будет получать по меньшей мере 80 миллиардов рублей.

Темы: Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 20:01
Гость: Гость

Ну почему же - не все так просто, как кажеться на первый взгляд. На электронной барахолке людей, которые продают ненужные им товары фактически за бесценок, вряд ли набереться даже половина. В основном это перекупщики, которые действительно неплохо там зарабатывают, не платя при этом налоги, аренду и зарплату. К примеру, если товар новый, то он заказываеться либо через интернет в том же Китае, либо привозиться из-за границы и перепродаеться в несколько раз дороже. Есть ещё один вариант. Если товар не новый, то в основном они его закупают в последний день в секонде, соответственно немного примарафетят и продают под видом собственного. В этом случае вообще можно фактически на пустом месте месячную зарплату отбить. В смысле для умных людей электронная барахолка - это золотое дно. Причём не нужно даже за прилавком стоять и ждать покупателей. Они сами тебе позвонят, а ты можешь просто заниматься своими делами. Честно говоря, если бы я сильно нуждалась в деньгах и у меня не было бы где их заработать, то я бы точно с голоду не умерла. Есть тут у нас один магазинчик, где можно купить даже новые вещи за бесценок, а шить я умею, так что было бы желание. Видите, какой я творческий человек на самом деле. Просто у меня сейчас есть более выгодный способ делания денег из воздуха. Нет, он не для всех подходит. Здесь голову нужно иметь, но зато КПД при этом даже более ста процентов. Да, такое бывает. Это вы живете по законам физики, а у меня другие законы...
03.09.2020, 17:44
Гость: Это правительство

напоминает нашего участкового, который сшибал деньги с бабушек, торгующих у магазина укропом.
03.09.2020, 16:17
Гость: Оттудова

Желающие есть поиметь с "Ведомостей" и с "КМ.ру" за фейк и клевету? ;-)
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