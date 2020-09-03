Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

15:10

Минфин прокомментировал публикацию газеты "Ведомости" о планах ведомства ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи подержанных вещей через сайты "Авито" и "Юла".

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина, россияне не уплачивают налоги с таких продаж из-за особенностей законодательства. По действующим правилам, НДФЛ не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью этот срок может составлять пять лет.

Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку, отметили в ведомстве. Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что с продаж на «Авито» будут взимать НДФЛ. По оценке аналитиков, благодаря этому ежегодно бюджет будет получать по меньшей мере 80 миллиардов рублей.