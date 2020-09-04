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Собянин разрешил проведение конгрессов и выставок

08:00 4.09.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

С сегодняшнего дня в Москве разрешено проведение конгрессов и выставок в полном объеме. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. 

В документе отмечается, что конгрессно-выставочная деятельность возобновляется с учетом всех требований по предотвращению распространения коронавируса, установленных управлением Роспотребнадзора по городу Москве. 

Проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности было запрещено указом мэра Москвы 16 марта 2020 года.

Речь шла о мероприятиях на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях и помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

А с 25 марта в Москве был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая выставки на открытом воздухе и в помещениях, независимо от количества участников.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 13:03
Гость: www

Понятно почему после московских конгрессов, ничего в России с места не сдвигается. Это тусовки, досугово-развлекательные мероприятия.
04.09.2020, 11:09
Гость: Действительно.

А чего бы не разрешить? Лишь бы маски продолжали покупать у него.
Оленевод никогда не успокоится насчёт масок, пока его не остановит кто-то (народ или лжепрезидент).
04.09.2020, 10:31
Гость: Оттудова

А митинги и шествия?))
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