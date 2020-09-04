Собянин разрешил проведение конгрессов и выставок

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С сегодняшнего дня в Москве разрешено проведение конгрессов и выставок в полном объеме. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В документе отмечается, что конгрессно-выставочная деятельность возобновляется с учетом всех требований по предотвращению распространения коронавируса, установленных управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

Проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности было запрещено указом мэра Москвы 16 марта 2020 года.

Речь шла о мероприятиях на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях и помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

А с 25 марта в Москве был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая выставки на открытом воздухе и в помещениях, независимо от количества участников.