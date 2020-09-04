В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

09:25

Общее число жертв тайфуна "Майсак", который бушует в Приморье, достигло трех человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, один человек погиб в селе Лукьяновка Шкотовского района, двое - в Уссурийском заливе, когда тайфун выбросил на отмель плавкран "Черноморец-34".

Инцидент произошел в бухте Тепляковского. На борту плавкрана, который принадлежит ПАО "Славянский судоремонтный завод", находились девять членов экипажа. Семь человек не пострадали, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует.

Всего в результате бушующего тайфуна в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в Находке (там ввели режим ЧС муниципального характера), в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыли.