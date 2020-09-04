Собянин пообещал Путину удвоить московское метро

17:19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Такое заявление градоначальник сделал в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

Как отметил Собянин, Москва ведет работы по развитию транспортной инфраструктуры и в ближайших регионах, в том числе в Подмосковье.

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми», — сказал мэр.

Сейчас власти города работают над проектами третьего и четвертого центральных диаметров. Собянин добавил, что программа развития метро нужна для того, чтобы «передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что действительно население растет».

Ранее Сергей Собянин обещал запустить к 1 сентября систему распознавания лиц в метро. Однако процесс затормозился: только в августе были подведены итоги конкурса на поставку 12,3 тысячи камер и серверов распознавания лиц для четверти вагонов метро на сумму 1,4 миллиарда рублей, а работы по тендеру должны быть завершены в полугодовой срок.