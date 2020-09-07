Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

09:48

Группа из восьми детей и троих взрослых пропала под Сочи, спасатели МЧС ведут поиски, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей (возрастом от 9 до 16 лет), утром 6 сентября вышли из Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок, в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне Роза Хутор. К утру понедельника никто из них не вернулся.

Отмечается, что это была группа спортсменов, занимающихся роликовыми лыжами, в возрасте от 9 до 24 и их тренер. Все они приехали из Твери. Кроме тренера никто телефоны не брал, они остались в номере. Однако связь в некоторых горных местах отсутствует.

МЧС организовало проведение поисково-спасательных работ с привлечением конно-кинологического расчета на лошадях для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета МИ-8 со спасателями МЧС.

Спасатели уже обследовали маршруты и берега озер, однако поиски пока были безрезультатны.

Всего к поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники.