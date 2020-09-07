В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечают Россия и Украина

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Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, пишет РИА Новости.

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", - цитирует агентство слова Тросселл.

Она отметила, что в ООН считают, что Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа жителей Крыма к питьевой воде. При этом, там также считают, что "в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", отметив что в организации придерживаются позиции о "поддержке территориальной целостности Украины".

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила запрос в управление Верховного комиссара ООН по правам человека о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В организации подтвердили подучение письма.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.