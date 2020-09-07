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В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечают Россия и Украина

06:58 7.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, пишет РИА Новости.

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", - цитирует агентство слова Тросселл. 

Она отметила, что в ООН считают, что Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа жителей Крыма к питьевой воде. При этом, там также считают, что "в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", отметив что в организации придерживаются позиции о "поддержке территориальной целостности Украины".

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила запрос в управление Верховного комиссара ООН по правам человека о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В организации подтвердили подучение письма.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 15:46
Гость: замечание вскользь

Средствов не хватит на опреснительные установки. Ведь кроме них еще и совершенно другую систему орошения( капельную, как в Израиле) и т.д.
07.09.2020, 15:44
Гость: замечание вскользь

Ну, в Сев.Кипре народу чуть не в 10 раз меньше, чем в Крыму, а ума у них, чай, в 10 раз больше. В Крым поставлялось более 1 млрд. кубов воды, хотя использовалась она не всегда эффективно.Так что, России надо 8 водопроводов таких, как Турция построила. Ну, и по длине надо посмотреть: турецкий, вроде, 70 км. В общем, можно было бы подробней.
07.09.2020, 15:38
Гость: вспомнилось

С нацистами великие предки боролись с оружием в руках, а не базаром"что вы хотите? Это же рейх". Называли себя потомками Нахимова, Корнилова, Истомина - ну, и ? На полуострове полно оружия, а оне - на рехверендум. С "человечками". А сейчас чего ожидают? Возобновляемые источники войны, кто знает историю Крыма ,могли обеспечить умеренные потребности до 1 млн. чел., плюс-минус. А относительно остальных...что-то надо решать.Ладно, вспоминая покойного Е.Белоусова:" ты прости разговоры мне эти". Покойник, правда, не о воде в Крыму пел, но все равно...
07.09.2020, 15:15
Гость: личный опыт

Все что нужно знать о Крыме в отношении украины, что за 70 лет своего "владения" им, так и не позаботилась построить в Крыму канализацию.
Водопроводные сети, постройки 50-х годов прошлого века обветшали, уровень потери в них питьевой воды достигает 80%.
07.09.2020, 14:09
Гость: Правильно!

Подумали, спели и сплясали! А то уже бы никого в живых не осталось.
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