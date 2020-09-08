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Экс-чиновника Минкавказа освободили от уголовного наказания из-за болезни

12:28 8.09.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Преображенский суд Москвы освободил от дальнейшего отбывания наказания бывшего заместителя главы департамента стратегического развития СКФО (входит в Министерство по делам Северного Кавказа) Ренольда Рубинова, осужденного по делу об организации незаконной миграции в РФ. 

"Рубинов Ренольд Богданович освобожден от дальнейшего отбывания наказания по болезни на неотбытый срок 6 лет, 9 месяцев и 24 дня", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Экс-чиновник Минкавказа Рубинов - один из фигурантов уголовного дела 2015 года об организации незаконной миграции в столичном районе Измайлово. Приговором Измайловского суда Москвы от 21 октября 2019 года он был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В ходе следствия экс-чиновник дал признательные показания. Другие фигуранты дела - его отец Худодат Рубинов и бизнесмен Низами Юсубов - были приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно.

Как установил суд, фигуранты помогли организовать в спорткомплексе "Измайлово", а также на складах в Гольяново поселения для нелегалов, которых эксплуатировали на подпольных предприятиях. По данным следствия, иностранцы (вьетнамцы - прим. ред.) круглосуточно шили одежду под марками известными брендов. 

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 14:39
Гость: Как взятки брать,

так все здоровы, а как отвечать, так сразу больной.
08.09.2020, 13:59
Гость: гуманизм

Сразу больным стал экс-чиновник.Это вам не поросенка украсть.
08.09.2020, 13:47
Гость: У нас

здоровых в чиновники не берут, и чем выше, тем здоровье хуже и хуже.
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