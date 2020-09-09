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Песков заявил о невозможности слияния России и Белоруссии

15:33 9.09.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности слияния России и Белоруссии после визита в Москву Александра Лукашенко, который обещал «расставить все точки над i».

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», - цитирует Пескова РИА Новости. При этом Песков назвал «полной чушью» все предположения о возможном поглощении Россией Белоруссии.

Пресс-секретарь российского президента также отметил важность этого визита и добавил, что на повестке буду стоять торгово-экономическое сотрудничество, вопросы энергетики, поставок нефти, газа и нефтепродуктов, вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства.

«Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», - сказал Песков.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 01:03
Гость: Евгений В

Кто он такой, чтобы "ЗАЯВЛЯТЬ"?
09.09.2020, 23:39
Гость: СССР - жив !

Все республики на месте. Самые крутые из них активно покоряют Россию. У нас и сейчас есть джигиты покруче чем Лукашенко. А уж до Ульянова-Джугашвили - для АГЛ как улитке ползком до Плутона.
09.09.2020, 23:12
Гость: Нема базара.

Если будет союзное государство, большинство народа проголосует за Батьку.
Этого-то Вовчик и боится.
09.09.2020, 23:11
Гость: О таких

вещах должен говорить президент, но никак не его "говорящее письмо".
09.09.2020, 22:46
Гость: Патриот СССР

Позиция кремлевской власти давно известна, Белоруссия поглощается РФией отдельными областями. Нам, патриотам СССР, это не нужно. Нам нужен новый СССР по ленинско-сталинским принципам, равноправных, братских республик. Во главе с товарищем Лукашенко. Поэтому сейчас никакой союз не возможен.
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