15:33

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности слияния России и Белоруссии после визита в Москву Александра Лукашенко, который обещал «расставить все точки над i».

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», - цитирует Пескова РИА Новости. При этом Песков назвал «полной чушью» все предположения о возможном поглощении Россией Белоруссии.

Пресс-секретарь российского президента также отметил важность этого визита и добавил, что на повестке буду стоять торгово-экономическое сотрудничество, вопросы энергетики, поставок нефти, газа и нефтепродуктов, вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства.

«Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», - сказал Песков.