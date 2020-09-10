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Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

10:46 10.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минпромторг предложил распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, пишет РИА Новости.

С данной инициативой выступил глава ведомства Денис Мантуров во время совещания президента Владимира Путина с членами кабмина. По мнению Мантурова данная мера позволит защитить потребителя от контрафактной и фальсифицированной продукции. 

"Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", — сказал министр.

Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.

В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.
 

Темы: Производство и продажа алкоголя, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 18:08
Гость: Гость

Задолбали соо своими маркировками, все хотят под себя подмять уроды-чиновники. Сначала сделайте цены нормальными, а то на любой импорт накрутки по 200-300 процентов. Кормим всю эту ораву почем зря.
10.09.2020, 16:36
Гость: Вся беда

в том, что в России огромное количество чиновников, которые не знают, чем себя занять.
10.09.2020, 14:59
Гость: Шило

Кроме монополии государства и жесточацшего госконтроля за производством алкоголя, все другие меры...
ТУФТА!!!
10.09.2020, 13:35
Гость: Вот говорят,

что хуже дурака - только дурак с инициативой...
Но я вам так скажу: ещё страшнее дурак с возможностью её реализации.
10.09.2020, 13:23
Гость: так

все за что вы не заплатили государству - автоматически контрафактное.
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