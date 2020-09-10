Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

10:46

Минпромторг предложил распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, пишет РИА Новости.

С данной инициативой выступил глава ведомства Денис Мантуров во время совещания президента Владимира Путина с членами кабмина. По мнению Мантурова данная мера позволит защитить потребителя от контрафактной и фальсифицированной продукции.

"Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", — сказал министр.

Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.

В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.

