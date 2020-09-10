Песков опроверг обещание Путина создать комиссию по инциденту с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал создать комиссию по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным. При этом Песков подчеркнул, что тема Навального в разговоре затрагивалась и президент сообщил, что РФ настроена на выяснение причин случившегося.

"Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия", - цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что де-факто выполняются следственные действия, но де-юре нет основания для возбуждения уголовного дела, "потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ".

Ранее премьер Италии в интервью газете Il Foglio сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Навальным.