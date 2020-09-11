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Памфилова назвала ложной информацию о голосовании на багажниках машин

19:50 11.09.2020
Фото из соцсети

Публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей на досрочном голосовании в пятницу в некоторых регионах РФ являются ложными, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас в 28 регионах есть два вида голосования: голосование на придомовых территориях, как мы называем, голосование на пеньке, и голосование на выезде в труднодоступные места, где заброшенные деревеньки, транспорт редко ходит, живут пожилые люди, им трудно добираться до участка", - цитирует главу ЦИК ТАСС.

По ее словам, комиссии организуют временные места для голосования согласно всем требованиям ЦИК. "Мы знали, что будут провокации разного рода, мы их ожидали и уже видим. Что они делают: они прибывают, застают момент, когда только приехал транспорт, наши коллеги начинают готовиться, оборудовать этот участок, они начинают это фиксировать и выдают за голосование на багажниках", - отметила Памфилова.

"Я прошу, уважаемые коллеги, вы народ простодушный, если есть возможность, вы фотографируйте тех, кто фотографирует вот этот момент. То есть они пытаются выдать то, чего нет. Нет никакого голосования на багажниках [ни в одном регионе]. Мы к завтрашнему дню все посмотрим, проанализируем и будем давать информацию", - подчеркнула она.

В первый день выборов в РФ в Сети появились фотографии  избирательных участков, организованные на улице, в транспортных средствах и даже в продуктовом магазине.

Темы: Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 21:20
Гость: Алмаз

Так потому и устраивают это голосование "на пеньках", чтобы "процедуру учёта" легче было нарушить. Неужели Вам это не понятно?
11.09.2020, 21:17
Гость: макар

Хоть лопни, не пойму, почему у граждан такая тяга к выборам, к голосованию? Вот идут и голосуют... Зачем!!??
11.09.2020, 21:17
Гость: Что?

Что творится в стране? Что происходит? Маски, псевдоголосование, МинЦифра... Все свихнулись что-ли?
Сегодня слышу в магазине: "Мужчина, наденьте маску, как Вам не стыдно всем показывать свой голый ... рот?" Вот до чего дожили!
Какое-то всеобщее помешательство.
11.09.2020, 20:31
Гость: Не подписывае и не скрепляет?

Это Вам точно известно?
Потому, что мне все равно, где голосовать.
Вам не нравится пенек? О.К.
А мне не нравится избир. участок у Вас на районе. Как нам быть?
-
Мне важно, что бы процедура учета соблюдалась, а подпишу бюллетень я и на пеньке. Обойдусь без буфета и дядей в пиджаках.
А Вам что важнее?
11.09.2020, 20:25
Гость: М. Твен

Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.
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