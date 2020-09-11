Памфилова назвала ложной информацию о голосовании на багажниках машин

19:50

Публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей на досрочном голосовании в пятницу в некоторых регионах РФ являются ложными, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас в 28 регионах есть два вида голосования: голосование на придомовых территориях, как мы называем, голосование на пеньке, и голосование на выезде в труднодоступные места, где заброшенные деревеньки, транспорт редко ходит, живут пожилые люди, им трудно добираться до участка", - цитирует главу ЦИК ТАСС.

По ее словам, комиссии организуют временные места для голосования согласно всем требованиям ЦИК. "Мы знали, что будут провокации разного рода, мы их ожидали и уже видим. Что они делают: они прибывают, застают момент, когда только приехал транспорт, наши коллеги начинают готовиться, оборудовать этот участок, они начинают это фиксировать и выдают за голосование на багажниках", - отметила Памфилова.

"Я прошу, уважаемые коллеги, вы народ простодушный, если есть возможность, вы фотографируйте тех, кто фотографирует вот этот момент. То есть они пытаются выдать то, чего нет. Нет никакого голосования на багажниках [ни в одном регионе]. Мы к завтрашнему дню все посмотрим, проанализируем и будем давать информацию", - подчеркнула она.

В первый день выборов в РФ в Сети появились фотографии избирательных участков, организованные на улице, в транспортных средствах и даже в продуктовом магазине.

Голосование в маршрутке живёт! Так голосуют в Шадринске на УИКе №808.#Выборы2020 #УМГ2020 pic.twitter.com/TYB8p1eJEO — Штаб Навального в Кургане (@teamnavalny_kgn) September 11, 2020

Голосование «на пеньке» в Тамбове превратилось в голосование на картоне В Тамбове при досрочном голосовании вне помещения организовали кабинки из картона, сообщает председатель реготделения партии «Родина», мэр Тамбова в 2005-2008 годах Максим Косе…https://t.co/YEkCUCoNNf pic.twitter.com/zNetIzdq2U — Движение Голос (@golosinfo) September 11, 2020

ААААААА 2020 год, жителям сверхдержавы предлагают голосовать на пеньке у колодца! Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций! pic.twitter.com/kL9zYNNUgH — Штаб Навального в Брянске (@teamnavalny_brk) June 25, 2020