В России стартовал первый из трех дней выборов разного уровня
В России стартовал первый из трех дней выборов разного уровня. Основной день — 13 сентября, голосование будет проводиться только на участках. Однако у жителей есть возможность проголосовать досрочно, 11 и 12 сентября: как на участках, так и на придомовых территориях, как это было на голосовании по Конституции. Первыми участки открылись на Камчатке (23:00 по мск).
В единый день голосования (ЕДГ) пройдет более 9 тыс. выборов разных уровней. В течение трех дней выборы пройдут в 41 из 83 регионов — состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.
Выборы федерального уровня пройдут в четырех регионах, где будут избраны 4 депутата Госдумы РФ. Выбирать представителей в парламент страны будут по одномандатным округам:
- Курская область, Сеймский округ № 110;
- Пензенская область, Лермонтовский округ № 147;
- Ярославская область, Ярославский округ № 194;
- Республика Татарстан, Нижнекамский округ № 28.
В указанных округах полномочия депутатов были досрочно прекращены по разным основаниям.
В двух регионах глав должны назначить депутаты - это Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. Прямые выборы глав запланированы в следующих субъекта РФ:
- Архангельская обл.
- Брянская обл.
- Иркутская обл.
- Костромская обл.
- Калужская обл.
- Ленинградская обл.
- Пензенская обл.
- Ростовская обл.
- Смоленская обл.
- Тамбовская обл.
- Республика Татарстан
- Чувашская Республика
- Камчатский край
- Краснодарский край
- Севастополь
- Еврейская автономная область
Выборы региональных глав проводятся, если такое решение принято не позже 8 июня. Поэтому в Хабаровском крае, где в июле был арестован С. Фургал, выборы смогут состояться только в 2021 году.
В 11 регионах России состоятся выборы в законодательные собрания:
- Белгородская обл.
- Воронежская обл.
- Калужская обл.
- Костромская обл.
- Курганская обл.
- Магаданская обл.
- Новосибирская обл.
- Рязанская обл.
- Челябинская обл.
- Республика Коми
- Ямало-Ненецкий АО.
Выборы глав столиц пройдут в 22 регионах.
- Астрахань
- Владимир
- Воронеж
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Кострома
- Краснодар
- Липецк
- Магадан
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Орёл
- Оренбург
- Ростов-на-Дону
- Смоленск
- Сыктывкар
- Тамбов
- Томск
- Ульяновск
- Чебоксары.
В 33 субъектах РФ будут выбраны главы крупных городов.