09:36

В России стартовал первый из трех дней выборов разного уровня. Основной день — 13 сентября, голосование будет проводиться только на участках. Однако у жителей есть возможность проголосовать досрочно, 11 и 12 сентября: как на участках, так и на придомовых территориях, как это было на голосовании по Конституции. Первыми участки открылись на Камчатке (23:00 по мск).

В единый день голосования (ЕДГ) пройдет более 9 тыс. выборов разных уровней. В течение трех дней выборы пройдут в 41 из 83 регионов — состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.

Выборы федерального уровня пройдут в четырех регионах, где будут избраны 4 депутата Госдумы РФ. Выбирать представителей в парламент страны будут по одномандатным округам:

Курская область, Сеймский округ № 110; Пензенская область, Лермонтовский округ № 147; Ярославская область, Ярославский округ № 194; Республика Татарстан, Нижнекамский округ № 28.

В указанных округах полномочия депутатов были досрочно прекращены по разным основаниям.

В двух регионах глав должны назначить депутаты - это Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. Прямые выборы глав запланированы в следующих субъекта РФ:

Архангельская обл. Брянская обл. Иркутская обл. Костромская обл. Калужская обл. Ленинградская обл. Пензенская обл. Ростовская обл. Смоленская обл. Тамбовская обл. Республика Татарстан Чувашская Республика Камчатский край Краснодарский край Севастополь Еврейская автономная область

Выборы региональных глав проводятся, если такое решение принято не позже 8 июня. Поэтому в Хабаровском крае, где в июле был арестован С. Фургал, выборы смогут состояться только в 2021 году.

В 11 регионах России состоятся выборы в законодательные собрания:

Белгородская обл. Воронежская обл. Калужская обл. Костромская обл. Курганская обл. Магаданская обл. Новосибирская обл. Рязанская обл. Челябинская обл. Республика Коми Ямало-Ненецкий АО.

Выборы глав столиц пройдут в 22 регионах.

Астрахань Владимир Воронеж Иваново Ижевск Казань Калуга Кострома Краснодар Липецк Магадан Нижний Новгород Новосибирск Орёл Оренбург Ростов-на-Дону Смоленск Сыктывкар Тамбов Томск Ульяновск Чебоксары.

В 33 субъектах РФ будут выбраны главы крупных городов.