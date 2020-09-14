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В России увеличат размер материнского капитала

19:04 14.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В 2021 году в России будет проиндексирован размер материнского капитала, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруда РФ. 

Так, выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей.

Всего на выплату материнского капитала в 2021 году выделено 443,3 млрд рублей. 

Владимир Путин 1 марта расширил программу маткапитала. Так, ее действие продлили до конца 2026 года. Помимо этого, деньги начали выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получили право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Правительство России
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 23:03
Гость: они

у нее есть.
14.09.2020, 21:18
Гость: Наш

Вовик считает, что деньгами можно "решить" любые вопросы, в том числе и демографические.
Позорное наследие работы у Собчака.
14.09.2020, 20:37
Гость: Мужчина

Может хоть теперь Поклонская детей заведет.
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